Появились кадры с места аварии, парализовавшей ЮВХ в Москве

В Москве на Юго-Восточной хорде два грузовика попали в серьезную аварию. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство «Москва».

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«Городские службы устраняют последствия аварии на ЮВХ в районе Курьяновской набережной, где столкнулись два грузовика, после чего один из них полностью выгорел. К счастью, при ДТП никто не пострадал», – говорится в публикации.

На размещенных в сети кадрах видно, что в результате аварии грузовик сгорел и восстановлению не подлежит. Дептранс объявил о произошедшем в 11:59 (мск). По данным ведомства, на место выезжали оперативные службы. Обстоятельства в настоящее время уточняются. Движение на участке затруднено на 2,3 км, проезд возможен по двум полосам из трех. Водителям рекомендовали учитывать это при планировании маршрута.

До этого шесть человек не выжили в результате ДТП в городе — спутнике Казани Зеленодольске, организована проверка. Предварительно, ночью на улице Волжской в Зеленодольске произошло ДТП с участием автомобиля «Шевроле Ланос». Для установления всех обстоятельств произошедшего на место происшествия выехал Зеленодольский городской прокурор Дмитрий Ерпелев.

По информации Telegram-канала РЕН ТВ, автомобиль влетел в дерево и загорелось.

Ранее сообщалось, что ДТП парализовало движение в Москве.