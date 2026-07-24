В Завьяловском районе грузовик столкнулся с двумя машинами

Завьялово. Удмуртия. Утром 24 июля на федеральной трассе в Завьяловском районе произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Об этом сообщает ГАИ Удмуртии.

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Авария случилась около 8:39. По предварительным данным, 68-летний водитель грузовика «Донгфенг» с прицепом отвлёкся от дороги и выехал на встречку, где столкнулся с автомобилями «Митсубиси» и «Лада Веста».

В результате происшествия все водители получили травмы и были доставлены в больницу.