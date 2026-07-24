В Рязанской области произошло ДТП с участием легкового авто и маршрутки

В Рязанской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки — в результате один человек погиб, ещё шестеро получили травмы. Информацию об этом распространило региональное УМВД.

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Авария случилась днём в Скопинском округе: столкнулись автомобиль Mitsubishi и маршрутная «Газель». По данным ведомства, водитель легковушки погиб на месте происшествия.

Шестеро пассажиров маршрутки обратились за медицинской помощью из‑за полученных травм — об этом говорится в сообщении УМВД, опубликованном на платформе «Макс».

Сейчас на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно‑оперативная группа. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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