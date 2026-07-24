Появились подробности ДТП с участием такси и электросамоката в Москве

Массовая авария с автомобилем такси и электросамокатом произошла накануне вечером на востоке Москвы. Машина такси, двигаясь по Щербаковской улице, выполнила резкий манёвр, ударилась в припаркованную легковушку и, задев ещё и трамвай, влетела в тротуар.

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Водитель вину не признал. По его словам, он уходил от самокатчика, который выехал на пешеходный переход на "жёлтый" сигнал светофора. Чтобы не сбить человека, таксист применил экстренное торможение, и его на мокром асфальте отбросило в сторону.

Однако, по словам очевидцев, пострадали пять человек, которые в тот момент оказались на тротуаре. Ну а сам самокатчик сбежал.