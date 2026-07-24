"Скорая" столкнулась с иномаркой в Иркутской области

В Иркутской области 42-летний мужчина погиб на обочине в результате ДТП с участием скорой помощи. Дорожно-транспортное происшествие произошло днем 24 июля в Слюдянском районе, в районе поселка Сухой Ручей.

По предварительной информации ГУ МВД по региону, водитель автомобиля скорой медицинской помощи двигался по встречной полосе.

На перекрестке он допустил столкновение с минивэном Honda Freed, который в этот момент выполнял поворот.

После удара микроавтобус вылетел в кювет, где совершил наезд на 42-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Водитель иномарки получил травмы, не представляющие угрозы для жизни.