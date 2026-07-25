В Костромской области пять человек погибли в ДТП с большегрузом

Автомобиль "Нива" столкнулся с грузовым автомобилем Sitrak в Кадыйском районе Костромской области, погибли двое взрослых и трое детей.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель "Нивы", а также четверо пассажиров - 32-летняя женщина и трое несовершеннолетних детей 2012, 2018, 2021 годов рождения - погибли. Обстоятельства произошедшего устанавливаются", - говорится в сообщении.

ДТП произошло в ночь на 25 июля на 137-м км автодороги Р-243 возле деревни Дудино. Водитель автомобиля "Нива" допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком.

Заместитель прокурора Кадыйского района на месте контролирует установление обстоятельств ДТП, ход и результаты проводимой проверки.