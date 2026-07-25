В Турции водитель автобуса потерял управление, пострадали 40 человек
Не менее 40 человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в центральной части Турции, сообщает газета Cumhuriyet.
Согласно изданию, инцидент произошел в ночь на субботу на междугородней трассе "Кырыккале - Самсун". По предварительной версии, пассажирский автобус, водитель которого не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии 40 человек, находившихся в автобусе, получили ранения.
Все пострадавшие получили необходимую помощь в местных медучреждениях. Их жизни вне опасности, уточняет газета.
Причины аварии устанавливаются.