В Турции водитель автобуса потерял управление, пострадали 40 человек

Не менее 40 человек пострадали в результате ДТП с участием пассажирского автобуса в центральной части Турции, сообщает газета Cumhuriyet.

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Согласно изданию, инцидент произошел в ночь на субботу на междугородней трассе "Кырыккале - Самсун". По предварительной версии, пассажирский автобус, водитель которого не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии 40 человек, находившихся в автобусе, получили ранения.

Все пострадавшие получили необходимую помощь в местных медучреждениях. Их жизни вне опасности, уточняет газета.

Причины аварии устанавливаются.