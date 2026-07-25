Автобус с пассажирами разнес остановочный павильон в российском регионе

Днём 25 июля на улице Ванеева в Нижнем Новгороде произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса. Транспортное средство, следовавшее по маршруту № 70 в сторону площади Минина, врезалось в остановочный павильон «Республиканская». Удар был настолько сильным, что конструкция павильона была полностью разрушена, Автобус выехал на тротуар, расположенный рядом с городским госпиталем. Об этом сообщает портал Нижний Новгород.ру.

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На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции и бригады скорой помощи, которые оцепили территорию и начали проверку. Очевидцы поделились фотографиями в социальных сетях, запечатлевшими последствия столкновения. Судя по опубликованным кадрам, удар пришёлся на переднюю часть автобуса. По словам свидетелей, водитель на момент осмотра находился без сознания.

Обстоятельства инцидента выясняются сотрудниками Госавтоинспекции, которые опрашивают возможных свидетелей и анализируют записи с камер видеонаблюдения, установленных в районе. Также проверяется техническое состояние автобуса и состояние здоровья водителя. По предварительным данным, в момент аварии в салоне находились пассажиры, однако информации об их пострадавших пока не поступало.