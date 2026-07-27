В Казани водитель мопеда врезался в опору ЛЭП

52-летний мужчина не соблюдал безопасную скорость и потерял контроль над транспортом.

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Ночью на Сибирском тракте (61) в Казани водитель мопеда столкнулся с опорой линии электропередачи и погиб. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции (ГАИ) столицы республики.

По предварительной информации, 52-летний мужчина ехал по Сибирскому тракту со стороны улицы Мира в сторону улицы Журналистов. Он не соблюдал безопасную скорость и потерял контроль над мопедом, в результате чего произошло столкновение с опорой ЛЭП. Водитель скончался на месте происшествия до прибытия скорой помощи.

Уточняется, что у погибшего не было водительских прав, и он имел два административных правонарушения. Кроме того, мопед, на котором он передвигался, не был должным образом зарегистрирован.

Ранее сообщалось, что в Пестречинском районе произошло две аварии, в одной из них водитель погиб.