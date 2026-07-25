Пьяный водитель устроил ДТП с тремя пострадавшими в центре города

В Донецке на пересечении проспекта Мира и улицы Артема произошло серьёзное ДТП с участием легкового автомобиля Jetour и грузовика «ГАЗель». Водитель иномарки проехал на красный свет и врезался в машину, двигавшуюся на зелёный сигнал. От мощного удара грузовик опрокинулся на бок, а сам нарушитель попытался скрыться с места аварии, однако был задержан полицией. Инцидент произошёл днём 25 июля, сообщили в МВД России по Донецкой Народной Республике.

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Согласно официальной информации, водитель Jetour грубо нарушил правила дорожного движения: неоднократно проезжал на запрещающий сигнал, превышал скорость и выезжал на встречную полосу через двойную сплошную линию. Предварительное расследование показало, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Заметив сотрудников ДПС, он не подчинился требованию об остановке и попытался уйти от преследования, значительно увеличив скорость.

В результате столкновения пострадали три человека — водители обоих транспортных средств и пассажир «ГАЗели». Все они были оперативно госпитализированы. До прибытия скорой помощи двое раненых были доставлены в больницы прохожими. На месте аварии работали шесть спасателей МЧС и одна пожарная автоцистерна. Сотрудники МЧС с помощью гидравлического инструмента деблокировали водителя перевернутой иномарки и передали его медикам.

Сейчас пострадавшие находятся в медицинских учреждениях, их состояние уточняется. Машины помещены на спецстоянку для дальнейшей экспертизы. Сотрудники ГИБДД изучают записи камер видеонаблюдения, чтобы восстановить полную картину событий. Дело передано в следственные органы для принятия процессуального решения. Водителю грозит лишение свободы на срок до пяти лет, а также крупный штраф и компенсация потерпевшим.