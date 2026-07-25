Более 30 человек погибли в ДТП с двумя автобусами в Сирии

Два автобуса 35 человек погибли, еще 30 получили ранения в результате аварии, произошедшей на трассе Дейр-эз-Зор — Дамаск в Сирии. Об этом сообщило агентство SANA.

На опубликованных кадрах с места происшествия видно, как один из автобусов сильно поврежден, другой полностью выгорел. На место происшествия были оперативно направлены машины скорой помощи и медицинские бригады.

Министерство обороны направило несколько вертолетов для оказания помощи и эвакуации пострадавших и тел погибших в военный госпиталь в городе Хомсе.

По информации министерства внутренних дел Сирии, один из автобусов перевозил сотрудников службы безопасности.

Причины ДТП пока неизвестны.

До этого в Минусинском округе Красноярского края произошло ДТП с участием автобуса, который перевозил детей из лагеря. Как рассказали в региональном МВД, аварию спровоцировала женщина.