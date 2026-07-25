В российском регионе женщина погибла в ДТП с поездом

В Саратовской области пассажирский поезд Москва – Астрахань столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде. ДТП произошло в 12:10 мск рядом с селом Усатово Краснокутского района, сообщили в региональной Госавтоинспекции и Приволжской железной дороге.

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По данным ГАИ, в результате аварии погибла женщина-пассажир. Водитель-мужчина и еще одна пассажирка доставлены в медучреждение. Данные по участникам ДТП уточняются.

В ПривЖД рассказали, что автомобиль Lada Granta выехал на пути перед приближающимся составом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояния для остановки не хватило.

Локомотивная бригада и пассажиры поезда не пострадали, схода вагонов нет, движение других поездов не нарушено.

Похожий случай произошел под Магнитогорском, где водитель без прав столкнулся с поездом. В результате он погиб.