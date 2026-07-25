Квадроцикл на высокой скорости влетел в дерево в российском регионе

В Самарской области квадроцикл съехал с дороги и на высокой скорости влетел в дерево. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Авария произошла в поселке Ягодное в Ставропольском районе региона. В результате ДТП не выжили два человека. Еще один пострадал, его госпитализировали.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Татарстане автомобиль с подростками врезался в дерево. Жертвами аварии стали шесть человек.