В Москве произошло ДТП на улице Сущевский Вал

ДТП произошло на улице Сущевский Вал в Москве. Движение затруднено на 1 км в районе происшествия и осуществляется по одной полосе из трех, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На ул. Сущевский Вал (в районе д. 46) произошло ДТП. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение затруднено на 1 км и осуществляется по одной полосе из трех", - говорится в сообщении.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездки.