Электричка протаранила машину с водителем в российском регионе

В Самарской области электричка протаранила машину Haval с водителем. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

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По данным источника, инцидент произошел в районе поселка Печерские Выселки на нерегулируемом железнодорожном переезде. Один человек не пережил столкновение, еще один пострадал. Обстоятельства выясняются.

Ранее Донецке пьяный водитель попытался сбежать от полиции и устроил ДТП с тремя пострадавшими. По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку.