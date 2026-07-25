Электричка протаранила машину с водителем в российском регионе
В Самарской области электричка протаранила машину Haval с водителем. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным источника, инцидент произошел в районе поселка Печерские Выселки на нерегулируемом железнодорожном переезде. Один человек не пережил столкновение, еще один пострадал. Обстоятельства выясняются.
Ранее Донецке пьяный водитель попытался сбежать от полиции и устроил ДТП с тремя пострадавшими. По факту произошедшего сотрудники полиции проводят проверку.