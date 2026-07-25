Высокопоставленный чиновник насмерть сбил россиянина в Таиланде

В Таиланде высокопоставленный чиновник за рулем «Форда» насмерть сбил гражданина России. Началось расследование, обвиение пока не предъявлено, сообщает издание Rawai.

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Авария со смертельным исходом произошла 23 июля в районе Шрисунторн на Пхукете. Около 17:00 россиянин переходил дорогу вблизи магазина 7-Eleven, и был сбит черным «Фордом».

Экстренные службы доставили мужчину в больницу Таланг. Однако спасти пострадавшего медики не сумели: спустя три часа он скончался от травм.

Погибшим оказался 41-летний Леонид Юровский.

За рулем автомобиля находился Танет Навалонг — высокопоставленный чиновник мэрии Пхукета.

Он занимает должность старшего сотрудника Департамента провинциальной администрации. До этого был заместителем главы одного из районов в Пхангнге и участвовал в недавних парламентских выборах от партии «Пхыа Тхаи».

Следователи изучают записи с камер видеонаблюдения. Автомобиль отправлен на криминалистическую экспертизу. Пока подробностей о ДТП нет, обвинение чиновнику не предъявлено.

Ранее гражданин России был насмерть сбит в Таиланде микроавтобусом.