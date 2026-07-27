Мотоциклист погиб при столкновении с легковушкой в Балашихе

Сотрудники Госавтоинспекции Московской области устанавливают детали дорожно-транспортного происшествия, которое случилось сегодня утром на территории Балашихи. В результате инцидента погиб 29-летний мотоциклист. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

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«По предварительной информации, возле одного из домов, расположенных на улице 40 лет Победы, произошло столкновение автомобиля марки «Белджи» и мотоцикла марки «Харли-Дэвидсон»», - уточняется в сообщении.

В результате аварии пострадал 52-летний водитель автомобиля, которого с телесными повреждениями госпитализировали. Мотоциклист погиб на месте. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали случившегося. По результатам проверки будет принято решение в установленном законом порядке.