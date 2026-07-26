В Челябинской области в ДТП со скорой пострадали пять человек

Столкновение машины скорой помощи и автомобиля ВАЗ-21099 произошло в Челябинской области на автодороге Миасс - Ленинск.

Травмы получили пять человек, в том числе два фельдшера, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"На территории Миасского городского округа произошло дорожно-транспортное происшествие - на 1-м км автодороги Миасс - Ленинск столкнулись ехавшие во встречных направлениях автомобили ВАЗ-21099 и машина скорой медпомощи, которая следовала на вызов. <...> В результате столкновения пострадал управлявший легковой машиной молодой человек и его пассажир - ровесник. Травмы также получили водитель второго автомобиля 1987 года рождения и находившиеся в салоне два фельдшера 1973 и 1983 годов рождения. Всех пострадавших доставили в медучреждение для оказания помощи", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, 18-летний водитель ВАЗ-21099 превысил разрешенную скорость, не справился с управлением и после этого выехал на встречную полосу. По предварительным данным, он был в состоянии алкогольного опьянения, водительское удостоверение у него отсутствовало, а машина не была зарегистрирована.