Под Самарой в результате ДТП погибли женщина и двое детей

На федеральной трассе М-5 «Урал» в Самарской области разыгралась трагедия, унёсшая жизни трёх человек. Столкновение грузового тягача MAN с полуприцепом и легкового автомобиля Skoda Octavia привело к стремительному возгоранию иномарки, внутри которой находились две 20-литровые канистры с бензином.

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Как сообщает телеграм-канал "Mash", 46-летний водитель легковушки, опасаясь дефицита топлива, заранее закупил горючее и вёз его с собой. В результате удара ёмкости воспламенились, и спасти 30-летнюю супругу мужчины и их двоих малолетних детей не удалось — они оказались заблокированы в пылающем салоне.

Сам владелец автомобиля избежал гибели благодаря случайности — в момент столкновения он стоял на обочине, выйдя из машины перекурить. Увидев пожар, он бросился к горящей Skoda, однако пламя распространялось с катастрофической скоростью.

Водитель фуры также попытался оказать помощь пострадавшим, но огонь перекинулся на его грузовик, уничтожив кабину с документами и мобильным телефоном. Позднее возгорание затронуло ещё два легковых автомобиля, припаркованных в непосредственной близости.