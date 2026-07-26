Восемь автомобилей столкнулись на внутренней стороне 76-го километра МКАД

ДТП с участием восьми автомобилей произошло на внутренней стороне 76-го километра МКАД (после развязки с Ленинградским шоссе). Об этом в воскресенье, 26 июля, сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

© Вечерняя Москва

В настоящее время на месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняется.

— Движение по внутренней стороне МКАД осуществляется по трем полосам из шести. Учитывайте ограничения при планировании поездки, — передает Telegram-канал ведомства.

Днем ранее два автомобиля столкнулись на 24-м километре трассы Иваново — Ярославль в Комсомольском районе Ивановской области. Погибли двое взрослых и годовалый ребенок. Предварительно, 56-летний водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с Nissan, после чего иномарка съехала в кювет.

Также 25 июля автомобиль перевернулся в результате ДТП на Ясеневой улице в Москве. Предварительно, транспорт подрезали, водитель не справился с управлением, что и привело к столкновению.