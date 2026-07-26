Пять человек погибли в жестком ДТП в Турции

Легковой автомобиль сорвался в глубокую пропасть в уезде Манавгат турецкой провинции Анталья, в результате чего погибли пять человек, сообщает турецкий телеканал TRT Haber.

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«Одна из пострадавших является беременной», — сообщил губернатор Антальи Хулуси Шахин.

Трагедия унесла жизни пяти из семи человек, находившихся в салоне машины. Еще два пассажира выжили, но были экстренно госпитализированы медиками в тяжелом состоянии.

По предварительным данным дорожной полиции, водитель транспортного средства не справился с управлением на одном из опасных горных виражей. В настоящее время правоохранительные органы проводят детальное расследование и устанавливают личности погибших.