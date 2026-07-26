Водитель «семёрки» погиб в ДТП, не уступив дорогу грузовику

На трассе Джубга-Сочи произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и большегруза. Авария случилась в непосредственной близости от отеля, где 33-летний мужчина на отечественной «семёрке» начинал выезд на основную дорогу. По предварительным данным, водитель не предоставил преимущество грузовому транспорту, что привело к фатальному столкновению.

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Момент аварии попал на видеорегистраторы очевидцев и быстро распространился в социальных сетях. На кадрах видно, как легковой автомобиль выезжает из бокового проезда, а грузовик, двигавшийся по главной дороге, не успевает затормозить и буквально сминает боковую часть ВАЗа. Удар пришёлся в зону водительской двери, из-за чего машина получила критические повреждения, несовместимые с жизнью для шофёра.

В результате столкновения водитель «семёрки» скончался на месте происшествия до приезда медиков. Его пассажир, находившийся в салоне, выжил, но получил травмы различной степени тяжести. Бригада скорой помощи оперативно госпитализировала пострадавшего в ближайшее медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. Состояние пассажира оценивается как стабильное, угрозы жизни нет.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следователи. Они осматривают транспортные средства, опрашивают свидетелей и изучают записи камер наружного наблюдения.

Движение на участке трассы было частично перекрыто на время разбора завалов и эвакуации машин, к настоящему моменту оно полностью восстановлено. Правоохранительные органы призывают автомобилистов быть предельно внимательными при выезде на трассу и строго соблюдать скоростной режим.