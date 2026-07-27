В Москве в результате ДТП у грузовика разлетелся прицеп

В Москве на съезде с Ленинградского проспекта на третье кольцо произошло ДТП с участием грузовика. Об этом сообщил Telegram-канал «На МКАДе ДТП МОСКВА».

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Последствия инцидента попали на видео. На кадрах видно, что грузовик стоит у ограждения. При этом прибывшие на место аварии спасатели переносят обломки прицепа, который оказался разрушенным в результате ДТП. Также заметно, что ограждение тоже повреждено. По асфальту разбросаны автомобильные детали и осколки стекла.

Причины и обстоятельства аварии в настоящий момент выясняются.

До этого в Сочи автомобиль на скорости врезался в арку тоннеля. Водитель не справился с управлением на мокрой дороге и попал в ДТП, в результате которого кузов автомобиля сильно деформировался. В салоне машины помимо него находилось еще семь человек: женщина и несовершеннолетние дети. По предварительным данным, взрослые и еще трое детей не выжили. Остальных пострадавших госпитализировали.

Ранее появилось видео с места жесткой аварии на Рублевском шоссе в Москве.