Под Калининградом при ДТП погиб человек

Один человек погиб, еще трое получили травмы различной степени тяжести в результате ДТП в Гвардейском районе Калининградской области. Об этом говорится в сообщении региональной Госавтоинспекции.

"26 июля 2026 года около 18:40 (19:40 мск) в районе поселка Семеново Гвардейского района произошло дорожно-транспортное происшествие. По оперативным данным, водитель автомобиля после выезда с закругления на прямом участке дороги допустил наезд на придорожное дерево справа по ходу движения. В результате ДТП пассажир автомобиля погиб на месте происшествия. Водитель и двое пассажиров получили телесные повреждения и направлены в медицинское учреждение", - сказано в сообщении.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимые мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.