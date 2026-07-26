Настоятель Фролищенского монастыря отец Тихон трагически погиб в крупном ДТП

Исполняющий обязанности игумена Свято-Успенской Флорищевой пустыни иеромонах Тихон (в миру Буцын) погиб в ДТП в Володарском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Благовещенского благочиния Выксунской епархии.

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Авария произошла на участке дороги, соединяющем поселок Фролищи с трассой М-7. Предварительно, священнослужитель на «Ниве» не справился с управлением, вылетел с проезжей части, съехал в лесной массив и столкнулся с деревом. Машина получила серьезные повреждения передней части.

Духовенство и прихожане уже выразили соболезнования братии монастыря, а также родным и близким погибшего. Прихожане вспоминают отца Тихона как доброго и отзывчивого настоятеля, отмечая его теплое отношение к людям и богослужения, которые, по их словам, приносили радость душе.