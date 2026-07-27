В массовом ДТП под Астраханью пострадали пять человек

В Астраханской области на трассе "Ахтубинск - Нижний Баскунчак" произошла авария с участием трех легковых автомобилей. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе УМВД России по региону.

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По данным ведомства, 55-летняя женщина, находясь за рулем автомобиля Ford Focus, выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем Kia Rio под управлением 54-летнего мужчины. Вслед за ним ехал третий участник аварии - автомобиль Chery Tiggo, водитель которого, 55-летний мужчина, не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства.

В результате ДТП в больницу были доставлены пять человек. Среди пострадавших - водитель Ford Focus и ее пассажир. Кроме того, медицинская помощь потребовалась двум пассажирам Chery Tiggo и женщине, находившейся в салоне Kia Rio.