22-летний водитель сбил пешехода на трассе под Воронежем

В Семилукском районе 46-летний мужчина погиб под колесами автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

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Авария произошла поздно вечером на 33-м километре дороги «Обход Воронеж». По предварительным данным, 22-летний житель Воронежа за рулем автомобиля «Hyundai Accent» ехал со стороны села Латное в направлении Семилук и в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода сбил 46-летнего местного жителя.

По информации полиции, мужчина переходил дорогу слева направо по ходу движения автомобиля.

Пострадавшего доставляли в больницу, однако от полученных травм он скончался в машине скорой помощи.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что 3 человека получили травмы в массовой аварии в Грибановском районе. Столкнулись «Лада», «Шевроле» и «Фольксваген».