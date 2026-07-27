Пять человек погибли в ДТП в Сочи

Дорожно-транспортное происшествие с многочисленными жертвами произошло вечером 26 июля в Сочи. Авария случилась в 22:10 на Дублёре курортного проспекта.

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По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 42-летний водитель автомобиля «Тойота Ленд Крузер» превысил скорость на мокрой дороге. Мужчина не справился с управлением, после чего машина врезалась в портал тоннеля.

Жертвами аварии стали пять человек: сам водитель и четверо пассажиров. Среди погибших — трое детей в возрасте 5, 10 и 13 лет. Еще трое несовершеннолетних госпитализированы. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.