Под Гаем иномарка съехала в кювет и перевернулась

Авария случилась ночью, 27 июля, на 15‑м километре «Гай – Ириклинский». За рулём автомобиля Renault Megane находился 44-летний мужчина.

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По данным полиции, водитель не смог удержать автомобиль на дороге. Причина – скорость, не соответствующая условиям движения. В итоге машина съехала в правый кювет и перевернулась.

Несмотря на то, что мужчина был пристёгнут, он получил закрытую черепно‑мозговую травму. Его госпитализировали в больницу Орска.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.