После ДТП с пятью погибшими в Сочи возбудили уголовное дело

Следственные органы возбудили уголовное дело после трагической аварии в Сочи с пятью погибшими. Об этом заявили в пресс‑службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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Водителя обвинили по статье о нарушении ПДД, повлекшего смерть двух и более лиц.

Ранее "РГ" писала, что вечером автомобиль Toyota Land Cruiser ехал по Дублеру Курортного проспекта по мокрому асфальту со скоростью, превышающей допустимую. Потеряв контроль над машиной, он столкнулся с порталом тоннеля.

Жертвами ДТП стали пять человек, включая троих детей. Еще три ребенка получили травмы в аварии, они госпитализированы.

В рамках уголовного дела проводится сбор доказательств и устанавливаются все детали произошедшего.