В Воронеже пьяный водитель сбил двух пешеходов на тротуаре

Минувшим вечером в Воронеже отечественный автомобиль сбил двух пешеходов на тротуаре. Пострадавших доставили в больницу. Подробностями происшествия поделились в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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Авария произошла около 21:00 часов на улице Шидловского. Согласно предварительным данным, автомобиль "Лада Нива" двигался по переулку Биркина, поворачивая на улицу. 36-летний водитель не справился с управлением и выехал на тротуар, сбив двух пешеходов: 40-летнюю женщину и 41-летнего мужчину, а затем врезался в "Газель", стоящую у края проезжей части.

В результате столкновения пешеходы получили травмы. Пострадавших доставили в больницу на автомобиле скорой помощи. Как оказалось, водитель "Лады" был нетрезв, концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 1,143 мг/л.

В отношении мужчины уже составили административный протокол об управлении автомобилем в состоянии опьянения (ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ). Полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.