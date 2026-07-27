В Кузбассе перевернулась автоцистерна с бензином

В Кузбассе произошло ДТП, в результате которого бензин потёк в канаву.

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В воскресенье, 26 июля, в Анжеро-Судженске произошла курьёзная авария, которая надолго испортила горожанам жизнь.

Очевидцы в соцсетях рассказали, что водитель остановился на улице Автомобилистов, забыл поставить автоцистерну на ручник и пошёл в магазин, что обернулось экологической автокатастрофой: машина самопроизвольно съехала в канаву и перевернулась, разлив горючее.

– Произошёл большой пролив топлива, было затруднено движение на въезде в город. В настоящее время стоит сильный запах топлива. В частном секторе нельзя открыть окна, – сказал очевидец.

В ГИБДД Кузбасса сайту VSE42.Ru подтвердили эту историю: водитель покинул транспортное средство, не поставив его на ручной тормоз. В результате автомобиль совершил съезд с дороги.

Никто из людей не пострадал. На место приезжали пожарные, которые интенсивно заливали вытекший бензин пеной.

Местные жители гадают, какой штраф грозит шофёру за слив бензина на землю.