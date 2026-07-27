В Верхнем Ландехе пьяный водитель без прав устроил ДТП

В ночь на 26 июля в Верхнем Ландехе на нерегулируемом перекрёстке улицы Советская произошло ДТП. 18-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2114», находившийся в состоянии алкогольного опьянения и не имевший водительского удостоверения, не справился с управлением и врезался в припаркованные автомобили «Черри» и «Пежо», сообщает Госавтоинспекция Ивановской области.

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В результате аварии водитель «ВАЗа» с травмами доставлен в больницу. На него составлен административный материал за пьяную езду без прав. Двое пассажиров – 18 и 19 лет – получили медицинскую помощь на месте. На них составлены материалы по за то, что передали управления лицу, не имеющему прав, и лицу в состоянии опьянения.