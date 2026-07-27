Мотоциклист без прав и номеров попал в ДТП под Навлей

ДТП случилось 24 июля, около 13:40. По предварительным данным Госавтоинспекции, 20-летний водитель мотоцикла WY-250 двигался по 3-му километру автодороги «Украина-Пролысово-Гавань» в сторону поселка Навля. Молодой человек, чей водительский стаж составляет менее двух лет, не справился с управлением и вылетел в правый по ходу движения кювет.

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В результате аварии байкер получил серьезные травмы и был экстренно госпитализирован. Предварительной причиной жесткого съезда с дороги названо грубое несоблюдение скоростного режима.

В ходе оформления происшествия выяснилось, что мотоцикл не имел государственных регистрационных знаков. В отношении пострадавшего составлены административные материалы. Ему грозит штраф до 800 рублей за управление незарегистрированным транспортом и еще 800 рублей – за отсутствие полиса ОСАГО.