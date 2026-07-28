В Ижевске подросток на электросамокате попал под машину

Ижевск. Удмуртия. 15-летний водитель кикшерингового электросамоката пострадал в ДТП в Ижевске. Авария произошла 27 июля около 21:15 напротив дома №17 на улице Советской. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

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По предварительной информации, подросток пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, не спешившись с электросамоката. В этот момент его сбила «Шкода Октавиа» под управлением 24-летней девушки.

В результате ДТП подросток получил травмы.

Госавтоинспекция напоминает, что пользоваться кикшеринговыми электросамокатами можно только с 16 лет. Также перед пересечением проезжей части по пешеходному переходу необходимо спешиться.