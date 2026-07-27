В Орле водитель врезался в мотоцикл

Как сообщили в ГАИ региона, 26 июля в 20 часов 30 минут 34-летний водитель авто TENET T8 при выезде с прилегающей территории на ул. Комсомольская, 251 врезался в мотоцикл Хонда.

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В результате ДТП 28-летний мотоциклист скончался на месте. Позднее в больницу обратился водитель автомобиля, однако госпитализация ему не потребовалась.

В ГАИ уточнили, что у мотоциклиста не было прав на управление данным видом транспорта. Также мотоцикл не был зарегистрирован в установленном порядке.