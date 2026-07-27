В Кирове нетрезвая женщина без прав врезалась в дерево

ДТП заметили росгвардейцы.

© Первоисточник

В 00:30 наряд вневедомственной охраны Кирова, двигаясь по маршруту патрулирования, заметил иномарку, совершившую столкновение с деревом. Сотрудники незамедлительно подъехали к месту ДТП для оказания помощи.

При общении с находившейся за рулём молодой женщиной росгвардейцы заметили явные признаки алкогольного опьянения. Автоледи не смогла предъявить водительское удостоверение, и от неё исходил резкий запах алкоголя.

На место происшествия были вызваны сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. Для дальнейшего разбирательства 30-летнюю женщину передали прибывшим полицейским.