Старые «Жигули» протаранили Ferrari в Дагестане

Автомобиль ВАЗ-2107 повредил Ferrari в Дагестане. Водитель «Жигулей» совершал обычный маневр, при котором по касательной задел открытую дверь припаркованного черного итальянца. Кузов спорткара не выдержал удара: на боковой части автомобиля образовалась заметная вмятина. Об этом сообщил Telegram-канал «Блог Дагестана».

Пострадал и автомобиль виновника ДТП: у «семерки» разбилась фара, а на крыле остались глубокие царапины. Пользователи социальных сетей уже окрестили это происшествие «самой дорогой аварией», сравнив стоимость восстановления обоих транспортных средств. Предварительно, только покраска поврежденной двери Ferrari обойдется минимум в 250 тысяч рублей. При этом рыночная стоимость самого спорткара начинается от семи миллионов рублей.

— В Дагестане «Жигули» заехала в Ferrari. Как думаете, страховка покроет расходы, или же придется «Жигули» продать, — говорится в публикации.

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