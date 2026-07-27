На Калужском шоссе в Москве произошло смертельное ДТП

В Москве на Калужском шоссе столкнулись фура, автомобиль BMW и мотоцикл. Погибли два человека, пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 27 июля, в районе Вороново, села в Троицком административном округе Москвы.

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Водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком, перевозившим вафли. Мотоцикл, который в этот момент пытался обогнать BMW, задело по касательной.

«Произошло возгорание автомобиля. На месте работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП затруднено на 1,5 км. Учитывайте ограничения при планировании поездки», — сообщили в Дептрансе Москвы.

Автолюбитель и его пассажир погибли на месте, шофер фуры не пострадал. Мотоциклист отделался легкими травмами и от госпитализации отказался.

На место происшествия прибыли экстренные службы. Пожар быстро потушили. Вместе с тем, по словам очевидцев, после ДТП прозвучало шесть взрывов.