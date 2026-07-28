В ДТП на юге Москвы пострадали 17 человек

В Москве 17 человек пострадали в результате аварии с пассажирским автобусом. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

© Газета.Ru

«Автобус с пассажирами влетел в дерево на юге Москвы. Пострадали 17 человек, среди них двое грудных детей. Предварительно, водителю автобуса стало плохо за рулем, после чего он потерял управление», – говорится в публикации.

По данным канала, на место прибыли медики, которые госпитализировали пострадавших. По данным Дептранса, столкновение произошло в 10:34 (мск) на улице Академика Миллионщикова. Генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Н.А. Асаул взял ситуацию на личный контроль. Ведется работа с пострадавшими: им окажут необходимую поддержку и помогут оформить документы для получения страховых выплат.

До этого в Сочи автомобиль на скорости врезался в арку тоннеля. Водитель не справился с управлением на мокрой дороге и попал в ДТП, в результате которого кузов машины сильно деформировался. В момент аварии помимо водителя в салоне находилось еще семь человек: женщина и несовершеннолетние дети. По предварительным данным, взрослые и трое детей не выжили. Остальных пострадавших госпитализировали.

Ранее сообщалось, что люди пострадали в ДТП на западе Москвы.