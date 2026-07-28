Пять машин столкнулись на Волгоградском проспекте под эстакадой МСД. Об этом во вторник, 28 июля, сообщило агентство городских новостей «Москва».

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В результате аварии пострадал один человек. Движение в районе аварии сильно затруднено, сообщается в публикации.

Днем ранее двое человек погибли в результате аварии с грузовиком на Калужском шоссе в Москве. Инцидент произошел вблизи села Вороново. После столкновения иномарка загорелась, затем огонь перекинулся на грузовик.

В тот же день мотоцикл Harley-Davidson столкнулся с автомобилем такси на улице 40 лет Победы в Балашихе. В результате ДТП погиб байкер. Водитель такси получил травмы, его доставили в больницу.