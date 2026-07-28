Арестован подросток, сбивший двух человек в Красноярском крае

Суд избрал меру пресечения несовершеннолетнему водителю, по вине которого два дня назад в Манско-Уярском округе Красноярского края погибли женщина и мужчина.

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28 июля суд по ходатайству следователей принял решение об аресте подростка - он отправлен под стражу на два месяца, до 26 сентября, проинформировали в региональном главке СК.

Трагический инцидент произошел в ночь на 26 июля в селе Нарва. Пьяный 17-летний водитель, не имеющий прав, сел за руль ВАЗ-2109 и во время поездки сбил двух человек, которые шли по обочине. Их травмы оказались смертельными.

Инспекторы ДПС составили несколько административных материалов, сумма штрафов превысит 47 тысяч рублей, сообщили в полиции.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, ставшем причиной смерти людей. Глава ведомства Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании.