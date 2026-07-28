На трассе Орел — Тамбов водитель УАЗа влетел в легковушку

На трассе Орёл — Тамбов водитель УАЗа проехал на красный свет и врезался в Хендай Крета. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области, в ДТП пострадала 66-летняя пассажирка УАЗа.

Авария случилась 27 июля в 10:44 на 11-м километре трассы. За рулём УАЗа был 29-летний мужчина — он проехал регулируемый перекрёсток на запрещающий сигнал. В это время по зелёному ехал 53-летний водитель Хендай.

В результате ДТП 66-летняя пассажирка УАЗа получила травмы, её госпитализировали. Водитель и 15-летняя пассажирка Хендай позже сами обратились за медицинской помощью, после осмотра их отпустили.