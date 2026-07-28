У станции метро "Текстильщики" в Москве произошло массовое ДТП

Пять автомобилей столкнулись на пересечении Волгоградского проспекта и Люблинской улицы в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"ДТП произошло на пересечении Волгоградского проспекта с Люблинской улицей. Столкнулись пять транспортных средств. Предварительно, без пострадавших", - сказал собеседник агентства.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что ДТП произошло недалеко от станции метро "Текстильщики".