В автомобильной аварии в Рязанской области пострадали четыре человека

27 июля в 11:00 на 63-м километре автодороги «Спасск-Рязанский – Ижевское – Лакаш» произошло серьезное ДТП. Об этом сообщает региональное УМВД.

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По предварительным данным, 62-летний житель Москвы за рулём «Хендай» столкнулся с автомобилем «Киа», которым управлял 40-летний водитель из Волгоградской области.

В результате аварии пострадали четыре человека: водитель «Хендай» и его 38-летняя пассажирка, а также водитель «Киа» и его 30-летний пассажир. Все они с травмами доставлены в больницу.

Проводится проверка.