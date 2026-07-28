Российского бегуна-чемпиона сбила машина

Чемпион России 2024 года в марафонском беге Алексей Реунков попал в дорожно-транспортное происшествие на велосипеде и получил травмы позвоночника и колена. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Инцидент произошел в понедельник в Москве. Спортсмен ехал на велосипеде по тротуару, когда его сбил автомобиль, выезжавший со двора. Водитель помог пострадавшему подняться и отвез его в травмпункт.

Врачи диагностировали перелом остистых отростков позвонков и повреждение колена. Реунков провел четыре часа в отделении травматологии больницы в Коммунарке. В ближайший месяц спортсмен не сможет тренироваться.

«Сейчас я себя чувствую более-менее нормально. Хорошо, что руки и ноги целы. Есть повреждение позвонков», — сказал Реунков.

Из-за травм легкоатлет пропустит предстоящую Спартакиаду. Стороны решили не доводить дело до суда, виновник аварии обязался оплатить лечение.

Реунков становился чемпионом России по марафону в 2018-м и 2024-м.