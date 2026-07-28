Водителю автобуса, который врезался в дерево на юге Москвы, стало плохо за рулем

Водителю Александру Трофименко, управлявшему автобусом м19, стало плохо за рулем, после чего маршрутное транспортное средство врезалось в дерево на улице Академика Миллионщикова в Москве. Об этом во вторник, 28 июля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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— По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением и совершил наезд на дерево из-за кратковременного ухудшения здоровья, — рассказали в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Мужчина успешно прошел медосмотр перед сменой. Перед работой он отдыхал, уточнили в пресс-службе департамента. Водитель имеет стаж вождения 29 лет. Он работает в Мосгортрансе около четырех лет. За это время он не получал замечаний.

ДТП произошло утром 28 июля. В результате столкновения автобуса с деревом пострадали 17 человек. В пресс-службе столичной Госавтоинспекции сообщили, что в больницу доставили пять человек. Произошедшую ситуацию на личный контроль поставил гендиректор Мосгортранса. Предприятие окажет необходимую помощь всем пострадавшим.