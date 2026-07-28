Водители сгорели в кабинах грузовиков в Волгоградской области

В Волгоградской области на 607-м километре федеральной автодороги Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» произошла авария с участием двух грузовиков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

© ГУ МВД России по Волгоградской области

На опубликованных снимках видно, что один из автомобилей съехал с дороги. От удара его кабина превратилась в груду металла. Смятой оказалась также и кабина второго грузовика. Также на заметно, что части автомобилей опалены огнем.

По данным источника, водитель грузового автомобиля Volvo выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фурой Sitrak, двигавшейся навстречу. От удара обе машины мгновенно загорелись.

Прибывшие на место спасатели оперативно ликвидировали возгорание, однако спасти водителей не удалось. От полученных травм оба мужчины не выжили. На месте аварии работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.