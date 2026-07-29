В Приморье столкнулись два большегруза марки Volvo FN

Смертельная авария произошла в среду на 481-м километре трассы А-370 "Уссури" в Спасском районе Приморского края, сообщает УМВД по региону.

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Рано утром столкнулись два большегруза марки Volvo FN. После удара один из грузовиков, двигавшийся со стороны Хабаровска в сторону Владивостока, опрокинулся.

"В результате ДТП 48‑летний водитель одного из транспортных средств от полученных травм скончался на месте происшествия. 60‑летний водитель и 45‑летний пассажир второго грузовика госпитализированы с травмами различной степени тяжести", - рассказали в полиции.

Известно, что стаж вождения у обоих шоферов приличный: 42 и 31 год.

По факту ДТП Госавтоинспекция проводит проверку и устанавливает точные обстоятельства ДТП.