В Пензе в ДТП с мотоциклом пострадали два подростка

Пенза, 29 июля – PenzaNews. Два подростка пострадали в результате столкновения мотоцикла «Minsk» и автомобиля «Lada Priora» на улице Ленинградской в Пензе.

© ИА PenzaNews

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло вечером 28 июля, мотоциклом управлял юноша 2010 года рождения, автомобилем — мужчина 2006 года рождения.

«В результате происшествия водитель мотоцикла и его пассажир – юноша 2012 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.